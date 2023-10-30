



Юристы со всего мира пристыдили Красный Крест по вопросу заложников в Газе

Более 1500 юристов со всего мира написали письмо в Международный Красный Крест с требованием принять немедленные меры по спасению израильских заложников, удерживаемых террористами в Газе.



"С момента начала войны Красный Крест не выполнил своих обязательств по встречам с заложниками, по обеспечению гуманитарного обращения с ними и обеспечению их немедленного освобождения", - сказано в письме.



По словам юристов, ошибки, совершенные Красным Крестом во время Холокоста, тревожно схожи с нынешними.



"Отчаянно пытаясь выглядеть "непредвзятым", вы делаете пустые заявления. Вы пассивны. Вы "нейтральны". Вы предпочитаете не "рисковать" своими связями с нацистской террористической организацией и другими антиизраильскими и антисемитскими организациями", - отметили юристы.



