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Юристы со всего мира пристыдили Красный Крест по вопросу заложников в Газе
30.10.2023 14:10 Алина Груднева

Юристы со всего мира пристыдили Красный Крест по вопросу заложников в Газе

Более 1500 юристов со всего мира написали письмо в Международный Красный Крест с требованием принять немедленные меры по спасению израильских заложников, удерживаемых террористами в Газе.

"С момента начала войны Красный Крест не выполнил своих обязательств по встречам с заложниками, по обеспечению гуманитарного обращения с ними и обеспечению их немедленного освобождения", - сказано в письме.

По словам юристов, ошибки, совершенные Красным Крестом во время Холокоста, тревожно схожи с нынешними.

"Отчаянно пытаясь выглядеть "непредвзятым", вы делаете пустые заявления. Вы пассивны. Вы "нейтральны". Вы предпочитаете не "рисковать" своими связями с нацистской террористической организацией и другими антиизраильскими и антисемитскими организациями", - отметили юристы.

 

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