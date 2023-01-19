Юристы: правовая реформа нанесет ущерб демократии, имиджу и экономике
В четверг, 19 января, 17 ведущих юридических фирм Израиля подали петицию, критикующую план правительства относительно плана правовой реформы.
Юристы считают, что план не исправит ситуацию, а "нанесет ущерб демократии, имиджу Израиля и экономике".
"Мы хотим предостеречь от нанесения ущерба устойчивости и независимости системы правосудия, сдержек и противовесов, лежащих в основе демократического режима, которым мы так гордимся", — сказано в документе.
Юридические фирмы отметили, что судебная система является не вопросом "правых или левых". Уточняется, что в компаниях работают, в общей сложности, около 3500 юристов "из всего политического спектра".
קריאה של משרדי עורכי הדין המובילים בישראל לשמור על #מערכת_משפט_עצמאית.— 🇮🇱חגית קלימן - Hagit Klaiman🇮🇱 (@klaiman14) January 19, 2023
אנו, החתומים מטה, ממשרדי עו״ד הגדולים בישראל, מבקשים להתריע מפני פגיעה בחוסנה ובעצמאותה של מערכת המשפט ובמערכת הבלמים, האיזונים והריסוּנִים אשר עומדים בבסיס המשטר הדמוקרטי שאנו כל כך גאים בו, קטעים נבחרים 👇🏾 pic.twitter.com/IbM5V05b0a