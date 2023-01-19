



Юристы: правовая реформа нанесет ущерб демократии, имиджу и экономике

В четверг, 19 января, 17 ведущих юридических фирм Израиля подали петицию, критикующую план правительства относительно плана правовой реформы.



Юристы считают, что план не исправит ситуацию, а "нанесет ущерб демократии, имиджу Израиля и экономике".



"Мы хотим предостеречь от нанесения ущерба устойчивости и независимости системы правосудия, сдержек и противовесов, лежащих в основе демократического режима, которым мы так гордимся", — сказано в документе.



Юридические фирмы отметили, что судебная система является не вопросом "правых или левых". Уточняется, что в компаниях работают, в общей сложности, около 3500 юристов "из всего политического спектра".