



Юридический советник: вчерашнее выступление Нетаниягу было незаконным

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара атаковала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которое он сделал вечером 23 марта.



Бахарав-Миара заявила: "Ваше вчерашнее заявление незаконно", - сказала она после заявления Нетаниягу вчера вечером. Она также заявила, что в свете того, что Нетаниягу обвиняется в преступлениях, любые его действия, касающиеся изменений в системе правосудия, будут незаконными и запятнаны конфликтом интересов.





Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила сегодня утром (пятница), что премьер-министр Биньямин Нетаниягу нарушил постановление БАГАЦа, когда вчера вечером публично заявил, что начнет заниматься вопросом правовой революции. В своем письме Бахарав-Миара написала, что "Ваше заявление и любые действия, которые вы предпримете в нарушение закона, незаконны и запятнаны конфликтом интересов".



Вчера вечером в своей речи Нетаниягу заявил, что после утверждения закона об условиях отстранения премьер-министра от должности он сможет заняться правовой реформой. Однако Бахарав-Миара пояснила, что внесение поправок в законодательство не освобождает его от урегулирования конфликта интересов, и поэтому он должен воздерживаться от любых инициатив по изменению судебной системы и состава комитета по отбору судей. "Вы должны избегать действий, которые вызывают обоснованное опасение существования конфликта интересов между вашими личными интересами, связанными с уголовным разбирательством, и вашей ролью премьер-министра", - написал омбудсмен.



Доктор Адам Шейнер, эксперт по конституционному праву из университета Райхмана, в беседе с "Walla!" сказал: "Постановление Высшего суда не может быть нарушено даже при наличии срока давности", - пояснил он. "В конце концов, закон об отстранении только предотвращает отстранение от выполнения обязанностей премьера, он не может позволить нарушение закона и действия в условиях конфликта интересов. Действие, совершенное в условиях конфликта интересов интересов, может быть действием, представляющим собой нарушение доверия".



Однако Шейнер также указал на то, что запрет, наложенный Бахарав-Миара на Нетаниягу, "нереален". По его словам, "нельзя полностью лишить премьер-министра возможности прямо или косвенно заниматься самым важным вопросом, который сейчас стоит на повестке дня". Шейнер также сказал, что "вопрос об отстранении сложен и зашел слишком далеко, потому что это фактическое вмешательство в политический процесс и выборы, поэтому правильнее было бы более детально и конкретно определить, что считается конфликтом интересов".



Адвокат Дафна Хольц Лахнер, одна из заявителей в Высоком суде против передачи мандата на формирование правительства Нетаниягу еще в 2020 году, подкрепила слова Шейнара и потребовала сегодня утром от Бахарав-Миара дать указание Нетаниягу, что он лишен возможности продолжать исполнять обязанности премьер-министра после нарушения урегулирования конфликта интересов "явным и вопиющим образом".