



Юридический советник объявила о конфликте интересов Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором разъяснила, что соглашение о конфликте интересов, заключенное для него в предыдущий срок, распространяется и на него в нынешний срок. Это соглашение было составлено после предъявления ему обвинения.



Согласно этому соглашению, Нетаниягу запрещено участвовать в назначениях в судебной системе (юридический советник правительства, государственный прокурор и т.д.), а также участвовать в законодательных процедурах правительства, связанных с этими назначениями.



Кроме того, соглашение о конфликте интересов запрещает Нетаниягу участвовать в решении вопросов, касающихся решений комитета по отбору судей - в отношении назначения судей в Верховный суд и окружной суд в Иерусалиме. Ему также запрещено участвовать в правительственных законодательных процедурах, которые могут повлиять на уголовное разбирательство по его делу.