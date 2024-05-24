



ЮАР приветствует "более жесткое" решение Международного суда по Израилю

ЮАР приветствует решение Международного суда ООН Израилю прекратить наступление на город Рафиах в Газе, "которое может создать для палестинской группы такие условия жизни, которые приведут к ее полному или частичному физическому уничтожению", и призывает страны-члены ООН поддержать его.



"Я считаю, что это гораздо более сильный, с точки зрения формулировок, набор временных мер, очень четкий призыв к прекращению огня", - сказала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью государственной телекомпании SABC.

