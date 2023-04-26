



ЮАР отрицает выход из юрисдикции Международного уголовного суда

Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы отрицает заявление главы государства об отказе от Римского статута, пишет The Guardian.



Ведомство поясняет, что “национальный конгресс неверно высказался”.



“Президент хотел объяснить, что Южная Африка остается подписантом Римского статута. Это разъяснение следует за ошибкой в ​​высказываниях во время брифинга для медиа, проведенного правящей партией АНК”, – сообщили в канцелярии.



Власти ЮАР заверили, что будут придерживаться юрисдикции Международного уголовного суда. Накануне президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правящая партия хочет вывести страну из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.



17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Путина и детского омбудсмана России Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.