



ЮАР хочет выйти из МУС после ордера на арест Путина

Правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом заявил Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса, сообщает Al Jazeera.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

"Да, правящая партия... приняла решение о том, что будет разумно, если ЮАР выйдет из МУС", – сказал Рамафоса во время пресс-конференции, которую он провел вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.



Рамафоса сказал, что решение, которое было принято после заседания АНК в выходные, было принято "в значительной степени" из-за "несправедливого отношения" суда к определенным странам.



"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия решила, что должен быть выход", – сказал он.



По поводу того, арестует ли ЮАР Путина, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".



ЮАР отказалась осудить вторжение РФ в Украину, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.



Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза. ЮАР отказалась арестовать его, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений.



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для Владимира Путина посетить саммит государств-членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

