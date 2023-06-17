



Япония впервые за более чем 100 лет повысила возраст согласия на секс

Парламент Японии принял законопроект, повышающий возраст согласия на секс с 13 до 16 лет. Как пишет The Guardian, это произошло впервые с 1907 года.



В новом законе есть исключение — подростков не будут наказывать за секс, если разница в возрасте партнеров составляет не более пяти лет, и им обоим исполнилось 13 лет.



Также японцы криминализировали вуаеризм и решили пересмотреть ряд оправдательных приговоров по изнасилованию.



Согласно предыдущему закону прокуроры должны доказать, что жертвы были недееспособными из-за насилия и запугивания. Критики утверждали, что это требование фактически обвиняло жертв в недостаточном сопротивлении агрессору.



Вместо этого новый закон содержит условия, по которым можно привлечь к ответственности за изнасилование. В частности, если жертвы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, были напуганы или преступники использовали свой социальный статус, чтобы влиять на жертву.



Согласно законопроекту, людям, которые запугивают, соблазняют или обещают деньги детям, чтобы заставить их встретиться в сексуальных целях, грозит тюремное заключение сроком до года или штраф 500 000 иен. А срок давности и сроки подачи заявления об изнасиловании продлили с 10 до 15 лет.



Новый закон был принят после нескольких оправдательных приговоров по делам об изнасиловании в 2019 году. Они вызвали резонанс по всей стране и положили начало общенациональной кампании Flower Demo против сексуального насилия.



