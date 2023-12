WSJ: "Пригожина убили по приказу Патрушева. Путин не возражал"

Как заявляет The Wall Street Journal, Николая Патрушева беспокоил рост популярности Евгения Пригожина, и Путин не стал возражать против его ликвидации.



The Wall Street Journal опубликовала данные, согласно которым, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, был "ликвидирован" по приказу секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и при согласии Президента РФ Владимира Путина.



The Wall Street Journal ссылается на источники в спецслужбах Западных государств. А также на данные не названного источника в разведке РФ.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не стал комментировать эту публикацию, отметив, что "В последнее время The Wall Street Journal, все чаще публикует "бульварное чтиво".