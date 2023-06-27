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Выступление Лукашенко отменено из-за Пригожина
27.06.2023 10:19 Аркадий Бочаровский

Выступление Лукашенко отменено из-за Пригожина

Запланированное на вечер выступление Лукашенко было отменено в последний момент по просьбе из Москвы. Об этом сообщило два источника в Минске, передают российские СМИ. 

Лукашенко решил изменить формат выступления на ответы на вопросы журналистов. «Лукашенко ждал Пригожина. Возможно,что Пригожин может появится на встрече вместе с Лукашенко»,говорит источник из журналистского пула.  

Сообщается, что к участию в сегодняшнем мероприятии приглашено руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи, журналисты.

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