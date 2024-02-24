Новости » Политика
Вынесен приговор бывшему канцлеру Австрии
24.02.2024 08:55 Алина Груднева

Вынесен приговор бывшему канцлеру Австрии

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц получил восемь месяцев условного за ложные показания по делу о коррупции в правительстве.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Курц признан виновным в даче ложных показаний относительно его участия в создании холдинговой компании OeBAG. 

Экс-канцлер Австрии ответил, что его заявления были неправильно интерпретированы. Он намерен обжаловать приговор.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы