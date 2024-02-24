Вынесен приговор бывшему канцлеру Австрии
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц получил восемь месяцев условного за ложные показания по делу о коррупции в правительстве.
Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
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Курц признан виновным в даче ложных показаний относительно его участия в создании холдинговой компании OeBAG.
Экс-канцлер Австрии ответил, что его заявления были неправильно интерпретированы. Он намерен обжаловать приговор.