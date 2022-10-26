



"Вы лжете, а у Адас Кляй - галлюцинации"



Сегодня утром в окружном суде Иерусалима продолжается перекрестный допрос Йонатана Хассона, водителя Арнона Мильчена. В своих показаниях Хассон рассказал, как происходил механизм покупки и передачи сигар и шампанского Нетаниягу.



Перекрестный допрос Йонатана Хассона, водителя Арнона Мильчана, продолжился 26 октября в окружном суде Иерусалима. В своих показаниях Хассон рассказал, как происходил механизм покупки и передачи сигар и шампанского Нетаниягу. Водитель Мильчена дал драматические показания: "Они купили Саре украшение за 45 000 долларов и дизайнерские сумки"



Адвокат Амит Хадад показал выдержки из расследования. В них Хассон завышает количество поездок, которые он совершал к Нетаниягу, чтобы привезти шампанское. На вопрос судьи Хассон ответил: "Во время следствия я медленно вспоминаю. Мне трудно сказать, когда я с кем брал и кому приносил. Потому что иногда по назначению я получал просьбу съездить на Бальфур или принести шампанское".



"Иногда мне говорили, что его взяли у Аарона, иногда - у Пакера. Могу сказать точно - есть случаи, когда я тоже брал у Пакера. Когда кому - это немного более проблематично", - добавил Хассон. Судья Шахам: "Как вы пришли к этой цифре?". Хассон: "Это предположение, основанное на моей памяти, у меня нет путевого дневника".



Адвокат Нетаниягу Амит Хаддад, спросил Хассона о письмах, отправленных людьми Пакера, в которых говорится что тот сам пьет шампанское. Хассон: "Это их попытка прикрыть свою задницу". Адвокат Хадад: "Как именно?". Хассон: "Если господин Пакер известен общественности тем, что пьет розовое шампанское, то это, очевидно, умаляет суммы. Письма предназначены для поддержания его отношений с семьей Нетаниягу". Адвокат Хадад: "Если я скажу вам, что Адас Кляйн сказал, что Саги (юридический советник Пакера) ) сказал, что он честный человек?". Хассон: "Если Адас сказала что-то подобное в тот день, то либо у нее в тот день были галлюцинации, либо вы лжете".