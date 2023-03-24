



ВВС США нанесли ответные авиаудары по Сирии после атаки беспилотника

В четверг американские военные нанесли ответные авиаудары на востоке Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам после атаки их беспилотника по американской базе, в результате которой убит контрактник и ранены еще шесть человек. Об этом сообщает ABC-News со ссылкой на Пентагон.

Согласно заявлению разведки США, ударный беспилотник одностороннего действия, ударивший по базе, был иранского происхождения.

“По указанию президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью точечные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции КСИР”, – заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин вечером в четверг.

“Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР”, – добавил министр. ”Эти точечные удары, предназначенные для защиты. Соединенные Штаты предприняли соразмерные и преднамеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации и минимизацию потерь”.

“Как ясно дал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем реагировать в любое время и в любом месте по нашему выбору”, – сказал Остин. “Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам”.

“Наши войска остаются в Сирии, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ, что пойдет на пользу безопасности и стабильности не только Сирии, но и всего региона”, – заявил глава Центрального командования США генерал Майкл “Эрик” Курилла.

По словам Куриллы, с начала 2021 года было совершено 78 таких атак.