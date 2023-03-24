



В результате иранской атаки в Сирии убит американский контрактник

Американский контрактник был убит в четверг после того, как беспилотник, предположительно связанный с Ираном, нанес удар по объекту с американским персоналом на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Пентагона.



Контрактник был американским гражданином, подтвердил представитель Центрального командования США. В результате удара были ранены пять военнослужащих США и еще один американский контрактник.



"По оценке разведывательного сообщества, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) был иранского происхождения", - заявили в Пентагоне.



В ответ на удар президент Джо Байден санкционировал нанесение высокоточного авиаудара "на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина.



США, согласно заявлению Пентагона, "предприняли пропорциональные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации и минимизацию жертв".

