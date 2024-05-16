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Вучич ответил, способна ли Сербия стать членом ЕС раньше Украины
16.05.2024 18:42 Алина Груднева

Вучич ответил, способна ли Сербия стать членом ЕС раньше Украины

Президент Сербии Александр Вучич не думает, что его страна может стать членом Евровоюза раньше Украины.

Такое заявление он сделал на региональном саммите в Которе, на котором собрались лидеры стран Западных Балкан и ЕС.

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"Я знаю, что мы не станем частью ЕС раньше, чем вступит Украина, вступим ли мы вместе с ней или нет", - отметил он.

По словам Вучича, он считает, что прав. По его прогнозу, сербам придется подождать до вступления в ЕС "еще шесть лет".

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