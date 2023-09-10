



Встреча с Марком Фейгиным. О войне, эмиграции, политике и жизни

Марк Фейгин - в прошлом российский адвокат, известный по громким политическим процессам противников нынешней власти в России, депутат парламента в начале 90-ых.



Сегодня он политэмигрант, оппозиционер и популярный блогер в YouTube, автор хроникального цикла совместных эфиров с его украинским коллегой Алексеем Арестовичем о войне в Украине.



23 сентября 2023 года Марк Фейгин впервые выступит в Тель-Авиве на своем авторском вечере «РАСШИФРОВАННЫЙ САМОПИСЕЦ», в ходе которого зрителей ждёт рассказ от первого лица о войне и цене слова, судьбе нынешнего поколения русских и украинцев, ироничный взгляд на тандем «ФЕЙГИН & АРЕСТОВИЧ» и общение с аудиторией в офф-лайн.



Это будет рассказ человека, вовлеченного в войну с информационной стороны. Марк Фейгин через призму войны будет говорить о политике, будущем, о людях Украины, России, Израиля и других стран.



Подробности и заказ билетов: Встреча с Марком Фейгиным (kupatbravo.co.il)



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