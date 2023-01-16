



"Всем плевать". Смотрич о LGBTQ



Радио Кан Бет опубликовало записи разговоров министра финансов и председателя религиозного сионизма Бецалеля Смотрича приближенными, в которых он высказывается против гей-сообщества, а также характеризует своих избирателей в расистском ключе.



В разговоре, состоявшемся с близким ему бизнесменом несколько месяцев назад, Смотрич дал понять, что если он и будет активно выступать против гей-сообщества, это не повредит ему политически - и он убежден, что это не оттолкнет от него избирателей.



Слышно, как Смотрич произносит: "Сфарадим, традиционные евреи, как вы думаете, ему есть дело до геев? Его бабушке это интересно. Он говорит, что у меня нет проблем с ними: "Ты думаешь, меня интересует, что ты (Смотрич) против них?"



В беседе Смотрича прямо спросили об активных действиях, которые он намерен предпринять против гей-сообщества, и о страхе, что это повредит ему политически. Председатель религиозного сионизма звучал очень убежденно и сказал бизнесмену: “Оставьте (избирателя), он знает, что я такой (настроен против геев). Это его не интересует. Я единственный, кто не пошел с РААМ, охраняя Землю Израиля для его внуков. Мне нужно, чтобы они были со мной, мне нужны фотографии с ними. Я не буду учить геев, и вы не будете кормить меня креветками".