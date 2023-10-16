



Во Франции школу, где был убит учитель, эвакуировали из-за угрозы теракта

Средняя школа в городе Аррас (северная Франция), где в пятницу, 13 октября, был смертельно ранен ножом учитель, была эвакуирована в понедельник утром, 16 октября, после сообщения о заложенной бомбе, сообщил фотограф агентства Reuters, находившийся на месте происшествия.



На место происшествия прибыла полицейская группа экспертов по взрывчатым веществам.



Учителя и ученики лицея "Гамбетта" собрались во дворе здания, расположенного напротив их школы, в то время как сотрудники гражданской обороны проводили с ними беседу.



Напоминаем, что в пятницу в лицее "Гамбетта" 20-летний мужчина нанес смертельные ножевые ранения французскому учителю и еще двум людям в результате нападения, которое президент Эммануэль Макрон осудил как "варварский исламский терроризм".



После нападения во Франции был объявлен наивысший уровень безопасности.