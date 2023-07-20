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Дипотношениям конец: в Швеции растоптали Коран возле посольства Ирака
20.07.2023 16:31 Алина Груднева

Дипотношениям конец: в Швеции растоптали Коран возле посольства Ирака

Иммигрант Салван Момика растоптал копию Корана возле посольства Ирака в Швеции.

Это произошло менее чем через месяц после того, как он сжег священную книгу в Стокгольме возле мечети, вызвав гнев у мусульман.

Правительство Ирака в связи с этим приказало шведскому послу покинуть Стокгольм и решило отозвать своего дипломата из Стокгольма.

"Премьер-министр приказал послу Швеции в Багдаде покинуть иракскую территорию", сказано в заявлении.

Поясняется, что решение разорвать дипотношения принято из-за разрешений, неоднократно выдаваемых шведским правительством, на сожжение священных текстов.

Между тем, в ночь на 20 июля демонстранты в Багдаде подожгли здание посольства Швеции.

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