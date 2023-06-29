



"Хизбалла" и палестинцы осуждают сожжение Корана в Швеции

Террористическая группировка "Хизбалла", палестинцы и ряд мусульманских и ближневосточных стран осуждают сожжение Корана иракцем, проживающим в Швеции, предупреждая, что такие акты "разжигают" чувства мусульман во всем мире.



Ливанская "Хизбалла" призывает Швецию положить конец таким актам, "а не прикрываться свободой слова".



Организация призывает религиозные власти, мусульманские и арабские страны предпринять "все необходимые шаги", чтобы заставить Швецию и другие страны предотвратить повторение подобных инцидентов и остановить "распространение культуры ненависти".



Министерство иностранных дел Палестинской администрации осуждает то, что, по его словам, является "вопиющей атакой на права человека, ценности терпимости, принятие других, демократию и мирное сосуществование последователей всех религий".



В окружении полиции 37-летний Салван Момика, бежавший в Швецию несколько лет назад, вчера растоптал Коран перед тем, как поджечь несколько страниц перед самой большой мечетью Стокгольма.



Полиция шведской столицы дала ему разрешение на акцию протеста в соответствии с защитой свободы слова, но позже заявила, что начала расследование в отношении этого человека по поводу "агитации".



Инцидент произошел, когда мусульмане всего мира начали отмечать праздник Курбан-Байрам, а ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии подходило к концу.



Иран присоединяется к осуждению, называя сожжение Корана "провокационным, необдуманным и неприемлемым".



