



Власти ПА: Иран создает хаос в автономии

Напряженность растет не только в отношениях между ФАТХом и ХАМАСом, но и между ФАТХом и Ираном.



Движение ФАТХ выступило с резкой критикой иранского режима, обвинив Иран в "создании хаоса и беспорядков на внутренней палестинской арене таким образом, который будет выгоден только израильской оккупации".



В заявлении, опубликованном 3 апреля, движение заявило, что оно "отвергает эти иранские вмешательства. Мы не позволим эксплуатировать проблему и кровь палестинцев или использовать их как разменную монету для подозрительных проектов, которые не имеют ничего общего с палестинским народом или нашей национальной целью".