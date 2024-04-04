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Власти ПА: Иран создает хаос в автономии
04.04.2024 12:42 Аркадий Бочаровский

Власти ПА: Иран создает хаос в автономии

Напряженность растет не только в отношениях  между ФАТХом и ХАМАСом, но и между ФАТХом и Ираном. 

Движение ФАТХ выступило с резкой критикой иранского режима, обвинив Иран в "создании хаоса и беспорядков на внутренней палестинской арене таким образом, который будет выгоден только израильской оккупации". 

В заявлении, опубликованном 3 апреля, движение заявило, что оно "отвергает эти иранские вмешательства. Мы не позволим эксплуатировать проблему и кровь палестинцев или использовать их как разменную монету для подозрительных проектов, которые не имеют ничего общего с палестинским народом или нашей национальной целью".

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