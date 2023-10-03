



Власти Грузии заявили о подготовке госпереворота

Грузинские власти заявили о том, что в стране недавно прошли учения по проведению государственного переворота, предположительно финансируемые Вашингтоном. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии в понедельник, 2 октября, сообщает 'Интерфакс'.



По данным источников в агентстве, эти тренинги были специально ориентированы на общественных активистов и проходили при финансовой поддержке США. Обучение было организовано тремя гражданами Сербии.



Сообщается, что указанные лица — Синиша Сикман, Елена Стойсич и Слободан Джинович — прибыли в Грузию по приглашению Института Восток-Запад в рамках программы USAID. Сербские граждане были связаны с революционными событиями в Грузии в 2003 году, а также с аналогичными процессами в Сербии и Украине в разные годы.



Ираклий Кобахидзе, глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», прокомментировал ситуацию, заявив, что целью проведения тренингов является проведение пикетов, организация массовых протестов и беспорядков против действующей власти.



Кобахидзе заявил, что правительство не допустит развитие любых революционных сценариев внутри страны, а стабильность и порядок будут сохранены.