



Власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией

Власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией, - СМИ





Фото: власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией



Власти Буркина-Фасо решили прекратить действие "соглашения о военной помощи" с Францией, которое было подписано в 1961 году. Об этом сообщает MSN.



Как отмечает издание, Министерство иностранных дел африканского государства направило Франции письмо, которое "денонсирует соглашение о технической военной помощи, заключенное в Париже 24 апреля 1961 года между Республикой Верхняя Вольта (нынешняя Буркина-Фасо) и Французской Республикой, включая два приложения к нему".



При этом Буркина-Фасо дала французам один месяц после получения письма на "полный отъезд всего французского военного персонала, находящегося на службе в военных администрациях Буркина-Фасо".



Стоит заметить, что отношения между странами резко ухудшились после того, как военный Ибрагим Траоре пришел к власти в результате госпереворота в сентябре.



С того момента власти Буркина-Фасо хотели "разнообразить партнерские отношения". Среди потенциальных новых партнеров, в том числе, находится Россия. Ранее СМИ сообщали, что Россия причастна к военному перевороту в Буркина-Фасо - в стране заметили "вагнеровцев".