



Власти Беларуси продают на аукционе синагогу за 12 долларов

Городок Слоним в первый раз упоминается в летописях в 1252 году. Тем не менее, за свою долгую историю город едва нарастил население до 50 тысяч. Последняя перепись, проводившаяся в 2004 году, показала, что в Слониме проживают приблизительно 51 600 жителей.



Историческая синагога в стиле барокко в городе Слониме в который раз выставлена на торги.



Когда в прошлый раз белорусские власти решили приторговать еврейской культурой, синагогу купила белорусская писательница, заплатив около 11 000 долларов. Однако, к сожалению, женщина так и не смогла запустить процесс реставрации здания. Пришлось вернуть архитектурный памятник в государственное владение.



Деньги пытались также собрать и в диаспоре, но это мероприятие также не увенчалось успехом.



Стартовая цена на этот раз — 12 долларов.

