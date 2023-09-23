



Визит Зеленского показал "разногласия" между Украиной и США по контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский предсказал во время своего визита в Вашингтон, что ВСУ освободят Бахмут до конца года, что указывает на разницу в позициях Украины и США относительно контрнаступления. Об этом сообщает The New York Times.



"Эти планы демонстрируют пропасть между Киевом и американскими планировщиками войны, которые считают, что Украина должна больше сосредотачиваться на Юге", – пишет издание.



По данным журналистов, некоторые американские чиновники говорят, что "бой в Бахмуте стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей". Зеленский на встрече в четверг с американскими редакторами также спрогнозировал, что украинские войска деоккупируют еще два города, захваченные Россией.



"Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезания или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей”, – пишет издание.



Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинские власти чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любыми попытками преодолеть эти барьеры. Представители США заявили, что вскоре украинским силам будет еще труднее поддерживать продвижение вперед, поскольку почва становится мягкой и болотистой. Некоторые официальные лица говорят, что в течение нескольких недель украинской армии понадобится время, чтобы "восстановить запасы техники и дать отдохнуть силам, истощенным летними боями".



Издание напоминает, что эти планы “разделяли Вашингтон и Киев”. Американские военные чиновники ожидали, что Украина освободит Мелитополь.



“Несмотря на то, что в последнее время это было в центре внимания, Украина имеет все меньше времени, чтобы прорвать оборону России”, – пишут журналисты.