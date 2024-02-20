



Венгрия блокировала заявление ЕС по Рафиаху по просьбе Израиля

Венгрия дважды блокировала консенсусное заявление Европейского союза против готовящейся военной операции ЦАХАЛа против ХАМАСа в Рафиахе на юге Газы, которое призывало к "немедленной гуманитарной паузе" в войне.



Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель дважды пытался выпустить консенсусное заявление при поддержке всех стран-членов блока.

Впервые он попытался выступить с таким заявлением на полях Мюнхенской конференции по безопасности в выходные, а затем на встрече министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник. Глава МИД Израиля Кац попросил венгерского коллегу помочь Израилю.



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Как стало известно The Post, Кац, находившийся на Мюнхенской конференции по безопасности, лично позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и попросил его помочь Израилю заблокировать это заявление.



По словам высокопоставленных дипломатических источников, Сийярто перезвонил Кацу и заверил его, что Венгрия поддержала Израиль.

