



Вдова Навального: Медведев - "пустое место"

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального резко ответила на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Юлия "годами ждала смерти мужа", а когда это произошло, "ходила со счастливым лицом".



"Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое чувство, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Это все печально", - сказал Медведев.



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Его заявление столкнулось с резкой критикой в соцсетях. Юлия Навальная решила ответить своим защитникам.



"Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил", - призвала вдова Навального.



