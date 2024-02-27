



В Венгрии избран новый президент

Венгерский парламент избрал новым президентом соратника Виктора Орбана - председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.



Информацию об этом подтвердил представитель правительства Золтан Ковач.



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"Сегодня парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока следующим президентом Венгрии. Поздравляем, господин президент, пусть Бог благословляет ваш труд", - сообщил Ковач.



Кандидатуру Шуйока поддержали 134 депутата, против проголосовали пятеро. Новый венгерский президент уже принял присягу. В должность он вступит 5 марта.