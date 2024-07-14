



В Украине оценили, как прошел саммит НАТО в Вашингтоне

Офис Президента Украины положительно оценил результаты саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне.



Такое заявление в интервью изданию "Голос Америки" сделал замглавы ОП Игорь Жовква.



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"В прошлом году (в Вильнюсе, - ред.) мы надеялись на более практические результаты саммита. И в этом году в Вашингтоне мы их получили. В частности в формулировке финальной декларации саммита относительно необратимого пути Украины в НАТО – это было для нас важно, и страны достигли в этом согласия", – отметил Жовква.



Он также отметил, что в ОП довольны четким обещанием по средствам ПВО, по увеличению объемов тренировки украинских пилотов и специалистов для F-16.



Среди положительных результатов была, помимо прочего, инициатива в виде новой миссии НАТО в Украине. Она будет координировать поставки оружия и заниматься развитием оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров. Кроме того, Жовква высоко оценил военную помощь в размере 40 млрд долларов.