



В США прокомментировали события в Белгородской области



Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России, однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.



Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



"Мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами Украины", - говорится в заявлении.



Миллер добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия.



"Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне была Россия", - сказал представитель Государственного департамента США.



Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область.



