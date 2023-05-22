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В США прокомментировали события в Белгородской области
22.05.2023 22:22 Ирина Демьянова

В США прокомментировали события в Белгородской области


Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России, однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами Украины", - говорится в заявлении.

Миллер добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия.

"Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне была Россия", - сказал представитель Государственного департамента США.

Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. 

  

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