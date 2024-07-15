



В Сирии проходят парламентские выборы

Сирийцы, проживающие на территориях, контролируемых правительством, голосуют на четвертых парламентских выборах с момента начала гражданской войны в 2011 году. Ожидается, что результаты выборов позволят правящей партии президента Башара Асада “Баас”, которая правит с 1963 года, остаться у власти.



Кроме того, баллотируются также светские левые и арабские националистические союзники. И все это происходит практически без сопротивления существующему режиму, единственной альтернативой являются независимые кандидаты.



По данным Высшего комитета по выборам в судебные органы Сирии, на 250 мест в парламенте, где преобладает механистическая политика, претендуют более 1500 человек после того, как за последние дни около 7400 кандидатов сняли свои кандидатуры.



“Мы должны взять на себя ответственность за избрание хороших людей и не повторять ошибок прошлого, голосуя за старых людей, которые ничего не могут изменить”, — говорит 49-летний сотрудник министерства здравоохранения Бодур Абу Газале, один из голосующих на избирательном участке в Дамаске.



Согласно системе квот в Сирии, 127 мест зарезервированы для кандидатов, являющихся рабочими или фермерами, а оставшиеся 123 места открыты для представителей других профессий.



При помощи ключевых союзников Ирана и России Дамаск восстановил контроль над большей частью территории, утраченной в начале 13-летней гражданской войны в Сирии, которая началась с подавления антиправительственных протестов.



