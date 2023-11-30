



В России движение ЛГБТ отныне вне закона и признано экстремистским

Заседание Верховного суда России относительно существования ЛГБТ на территории федерации проходило в закрытом режиме без представителей организации.



По итогу заседания движение ЛГБТ в России принято считать экстремистским. “Любая просветительская и юридическая деятельность, касающаяся защиты прав ЛГБТ станет экстремистской”.

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В вердикте отмечается, что в деятельности ЛГБТ-движения были выявлены “различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни”.



