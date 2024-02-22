



В России депутат переложил вину засорения пустырей и кладбищ на США

Депутат российской думы Тимофей Баженов заявил, что США ведет бактериологическую войну на территории России. Результатом и доказательством чему является борщевик покрывший пустыри и кладбища.



Это выглядит как продолжение того, кто виноват в том, что в подъездах России гадят и лампочки выкручивают.