В России депутат переложил вину засорения пустырей и кладбищ на США
Депутат российской думы Тимофей Баженов заявил, что США ведет бактериологическую войну на территории России. Результатом и доказательством чему является борщевик покрывший пустыри и кладбища.
Это выглядит как продолжение того, кто виноват в том, что в подъездах России гадят и лампочки выкручивают.
Депутат Тимофей Баженов заявил, что борщевик, возможно, распространился в России из «бактериологической войны, направленной против нас США»— Anri Tina (@Anri__Tina) February 21, 2024
Дачников обяжут своими силами бороться с сорняком🇺🇸 pic.twitter.com/VrBZ5bugCZ