



В России арестовывают тех, кто давал интервью Радио Свобода

На жителя Москвы возбудили уголовное дело за интервью «Радио Свобода»*. Он поучаствовал в уличном опросе у метро.



Стрит-ток проходил летом 2022 года. Один из опрошенных критически высказался о специальной военной операции и упомянул о событиях в Буче. 11 июля на канале «Радио Свобода» вышло интервью, позже его заметили и следователи. Мужчина на видео опознали как 37-летнего Юрия Коховца. На него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Если Коховца признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.



Это не первое дело за интервью «Радио Свобода». Месяц назад суд арестовал 18-летнего Максима Лыпканя из Москвы. Он стал самым молодым обвиняемым по статье о фейках про российскую армию. Поводом для также стало интервью изданию.