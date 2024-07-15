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В РФ заочно приговорили журналистку Машу Гессен
15.07.2024 16:05 Алина Груднева

В РФ заочно приговорили журналистку Машу Гессен

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку Машу Гессен.

По данным правозащитников "Сетевые свободы", российско-американской журналистке дали восемь лет тюрьмы.

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Гессен обвиняют в "фейках" о российской армии. Также ей запретили в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. 

Автор New Yorker была объявлена в розыск в прошлом году после того, как обвинила ВС РФ в зверском убийстве мирных жителей в Буче в марте 2022 года. 

Военные преступления россиян она обсуждала с журналистом Юрием Дудем во время интервью, что и послужило поводом для расследования в отношении нее.



Гессен, которая сейчас проживает в США, является видным ЛГБТК-активистом и давним критиком Владимира Путина. В 2012 году она представила изобличительную биографию про него.

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