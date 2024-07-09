В РФ заочно арестовали Юлию Навальную
В Москве суд заочно арестовал вдову оппозиционера Алексея Навального - Юлию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов российской столицы.
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Навальной "шьют" дело об участии в "экстремистском сообществе".
Помимо прочего, вдову российского оппозиционера объявили в международный розыск.
"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - сказано в сообщении судебной пресс-службы.