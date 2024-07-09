



В РФ заочно арестовали Юлию Навальную

В Москве суд заочно арестовал вдову оппозиционера Алексея Навального - Юлию.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов российской столицы.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Навальной "шьют" дело об участии в "экстремистском сообществе".



Помимо прочего, вдову российского оппозиционера объявили в международный розыск.



"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - сказано в сообщении судебной пресс-службы.