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В РФ заочно арестовали Юлию Навальную
09.07.2024 18:10 Алина Груднева

В РФ заочно арестовали Юлию Навальную

В Москве суд заочно арестовал вдову оппозиционера Алексея Навального - Юлию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов российской столицы.

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Навальной "шьют" дело об участии в "экстремистском сообществе".

Помимо прочего, вдову российского оппозиционера объявили в международный розыск.

"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - сказано в сообщении судебной пресс-службы.

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