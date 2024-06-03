В РФ расширили санкции против Британии
Россия ввела новые санкции против британских политиков, журналистов и экспертов.
Об этом объявило министерство иностранных дел РФ.
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Подсанкционным британцам запрещен въезд в Россию. Санкции введены за "враждебные действия" Великобритании.
"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающей настроенности руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной", - сказано в заявлении.