



В РФ расширили санкции против Британии

Россия ввела новые санкции против британских политиков, журналистов и экспертов.



Об этом объявило министерство иностранных дел РФ.



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Подсанкционным британцам запрещен въезд в Россию. Санкции введены за "враждебные действия" Великобритании.



"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающей настроенности руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной", - сказано в заявлении.