Новости » Политика
В РФ расширили санкции против Британии
03.06.2024 19:02 Алина Груднева

В РФ расширили санкции против Британии

Россия ввела новые санкции против британских политиков, журналистов и экспертов.

Об этом объявило министерство иностранных дел РФ. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Подсанкционным британцам запрещен въезд в Россию. Санкции введены за "враждебные действия" Великобритании.

"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающей настроенности руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы