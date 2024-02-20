



В РФ повторно объявили в розыск Олега Навального

Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Олега Навального - брата умершего в тюрьме российского оппозиционера.



Об это сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу МВД.



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Уточняется, что Навальному "шьют" новое уголовное дело. При этом, по какой статье он объявлен в розыск, информация не раскрывается.



В предыдущий раз его объявляли в розыск в январе позапрошлого года. Считается, что Олег Навальный покинул РФ.

