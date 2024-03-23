



В РФ посчитали, будто выполнили одну из целей войны против Украины

Россия считает, что выполнила одну из ключевых целей войны против Украины.



По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, речь идет о "демилитаризации".



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"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель по демилитаризации Украины выполнена", - цинично заявил он.



Небензя добавил, что теперь украинцы защищаются "исключительно" оружием от стран НАТО.