В РФ посчитали, будто выполнили одну из целей войны против Украины
Россия считает, что выполнила одну из ключевых целей войны против Украины.
По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, речь идет о "демилитаризации".
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"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель по демилитаризации Украины выполнена", - цинично заявил он.
Небензя добавил, что теперь украинцы защищаются "исключительно" оружием от стран НАТО.