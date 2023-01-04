



В Израиле заморозят рост тарифов на коммунальные услуги

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич в принципе договорились частично или полностью заморозить рост цен на электроэнергию, воду и местные административные и муниципальные налоги. В ходе вчерашних переговоров с министром экономики и промышленности Ниром Баркатом был достигнут консенсус в отношении того, что стоимость жизни является самой важной насущной проблемой повестки дня, и ее следует решать в кратчайшие сроки и не дожидаясь бюджета.



Управление коммунального хозяйства приняло решение о повышении тарифов на электроэнергию на 8,2% с 1 января, несмотря на то, что прогнозируется стабилизация цены на уголь - основной причины повышения тарифов.



Управление водных ресурсов Израиля объявило о повышении цен на воду для потребителей на 3,5% с 1 января, отчасти из-за повышения цен на электроэнергию.



Ожидалось, что муниципальные и местные налоги увеличатся с начала января на 1-3% после решения Министерства внутренних дел в прошлом году.



Внедрение замораживания тарифов входит в полномочия Министерства финансов, которому было предложено как можно быстрее представить отчет о затратах и последствиях.



Должностные лица Министерства финансов неохотно делают какие-либо заявления о замораживании цен до тех пор, пока не будут найдены источники необходимого финансирования и не будут полностью изучены финансовые последствия любых таких мер.

