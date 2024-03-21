



В НАТО считают, что Украине нужна мобилизация, а "не только гранаты"

Украине необходимы "не только гранаты", но и дополнительная мобилизация, чтобы заменить погибших и раненых.Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.



Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.



"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - сказал Бауэр.



Он отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако, по его словам, необходимо.



"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - добавил он.



Напомним, в настоящее время новый законопроект о мобилизации находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.