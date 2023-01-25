



В МИД Австрии отреагировали на ядерные угрозы РФ

Ядерные угрозы России являются неприемлемыми и противоречат международному праву, сообщил глава МИД Австрии.



Руководитель ведомства Александер Шалленберг в заявлении по случаю второй годовщины Договора о запрете ядерного оружия раскритиковал руководство РФ за ядерный шантаж.



Во всех государствах, имеющих ядерное оружие, оно модернизируется, и это указывает на новую гонку ядерных вооружений, с большим количеством игроков, чем во время холодной войны, а потому гораздо опаснее.



Он добавил, что Договор о запрещении ядерного оружия создает правовую основу и указывает политический путь как возможный выход из ситуации.

