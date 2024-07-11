



В международной коалиции дронов для Украины появилась еще одна страна

К международной коалиции дронов для Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией, присоединилась еще одна страна.



Глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соответствующее соглашение.



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В рамках инициативы, Украина в течение ближайшего года получит миллион малых ударных дронов.



"Ситуация в Украине остается очень серьезной. Нет никаких сомнений в том, что украинцам необходима постоянная и масштабная поддержка союзников. Дания обязалась поддерживать оборону Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы даем понять, что держим свое слово", - сообщил Поульсен.