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В международной коалиции дронов для Украины появилась еще одна страна
11.07.2024 12:55 Алина Груднева

В международной коалиции дронов для Украины появилась еще одна страна

К международной коалиции дронов для Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией, присоединилась еще одна страна.

Глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соответствующее соглашение.

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В рамках инициативы, Украина в течение ближайшего года получит миллион малых ударных дронов.

"Ситуация в Украине остается очень серьезной. Нет никаких сомнений в том, что украинцам необходима постоянная и масштабная поддержка союзников. Дания обязалась поддерживать оборону Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы даем понять, что держим свое слово", - сообщил Поульсен.

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