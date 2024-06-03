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В Мексике женщина впервые может стать президентом страны
03.06.2024 07:25 MIGnews.com

В Мексике женщина впервые может стать президентом страны

Ожидается, что доктор Клаудия Шейнбаум (61 год) победит на президентских выборах в Мексике и станет первой женщиной-президентом страны.

Это стало известно согласно всем результатам экзитполов, опубликованным  после закрытия избирательных участков.

Опросы предсказывают победу Шейнбаум с большим отрывом, и ее партия уже объявила о своей победе, хотя официальные результаты еще не опубликованы. В случае подтверждения победы она вступит в должность 1 октября.
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