



В Мексике женщина впервые может стать президентом страны

Ожидается, что доктор Клаудия Шейнбаум (61 год) победит на президентских выборах в Мексике и станет первой женщиной-президентом страны.



Это стало известно согласно всем результатам экзитполов, опубликованным после закрытия избирательных участков.



Опросы предсказывают победу Шейнбаум с большим отрывом, и ее партия уже объявила о своей победе, хотя официальные результаты еще не опубликованы. В случае подтверждения победы она вступит в должность 1 октября.

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