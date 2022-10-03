



В Ливане обсудят предложение США по демаркации морских границ

В понедельник, 3 октября, лидеры Ливана проведут встречу, чтобы обсудить предложение США о демаркации морской границы с Израилем.

Бейрут получил в субботу, 1 октября, письменное предложение от посланника США Амоса Хохштейна, который выступает посредником в переговорах.

Посол США в Ливане передал документ президенту Мишелю Ауну, спикеру парламента Наби Берри и временно исполняющему обязанности премьер-министра Наджибу Микати.

Аун встретится с Берри и Микати в 15:00, чтобы обсудить "официальный ответ Ливана на предложение".