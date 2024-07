В Литве президент приведен к присяге

Переизбранный на второй срок президент Литвы Гитанас Науседа приведен к присяге.



По данным Delfi, соотствующая церемония состоялась 12 июля.



С сегодняшнего дня он приступил к выполнению обязанностей. Второй срок Науседы будет длиться пять лет.



Церемония проводилась на площади Даукантаса в Вильнюсе. Во время инаугурационной речи Науседа поблагодарил литовцев за поддержку и пообещал бороться за справедливость и сплоченность.

Today, I took the presidential oath for the second time. I pledged to the nation to protect& strengthen Lithuania, to serve the homeland, democracy& the well-being our people.



I will continue upholding the mission for 🇱🇹 to stand on the right side of history. pic.twitter.com/fUEwzYhvCw