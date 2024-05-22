



В литовском городе ввели комендантский час из-за учений

Муниципалитет города Кретинга на северо-западе Литвы ввел 26 мая комендантский час из-за военных учений на фоне угроз со стороны РФ.



Об этом сказано в сообщении муниципалитета.



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Из-за учений в Кретинге и его окрестностях в ночное время введут комендантский час – с 00:00 до 04:00.



Во время комендантского часа передвижения населения не будут ограничивать. С 19:00 субботы будут действовать мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, военной полиции и стрелков.



Учения будут длиться с 25 по 26 мая. В это время будут отрабатываться сотрудничество и взаимодействие во время военного положения между Союзом стрелков Литвы, армией, полицией, Службой общественной безопасности, Кретингским районным самоуправлением и подведомственными ему учреждениями.