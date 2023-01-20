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В Кремле прокомментировали установку ПВО на крышах в Москве
20.01.2023 14:20 Ольга Белозерова

В Кремле прокомментировали установку ПВО на крышах в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о размещении систем ПВО на крышах домов в Москве, в том числе на крыше здания минобороны

Об этом сообщает РБК.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать к Министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", - сказал Песков.

Ранее в сети появились видео и фото систем "Панцирь С1", размещенных на крышах домов в Москве. 

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