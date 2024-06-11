



В Кремле ответили, что думают о возможной отставке Макрона

В Москве не считают, что есть смысл комментировать сообщения о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона.



Такое заявление 11 июня сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.



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По его словам, такие комментарии относительно Макрона были бы преждевременными. Песков отметил, что партия президента Франции стремительно теряет позиции из-за того, что "французам что-то не нравится".



Напомним, что Макрон объявил о роспуске парламента после того, как его партия проиграла на выборах в Европарламент.