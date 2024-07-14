



В КНДР десятки детей казнены за просмотр сериала

В Северной Корее за просмотр запрещенного сериала на прошлой неделе были казнены около 30 учеников средней школы.



Их публично расстреляли за то, что они смотрели южнокорейскую драму.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Контент хранился флэшке, которую контрабандой переправили через границу северокорейские перебежчики.



"Власти КНДР строго контролируют жителей контролируют жителей и сурово наказывают их", -сказал высокопоставленный источник в Южной Корее.