В КНДР десятки детей казнены за просмотр сериала
В Северной Корее за просмотр запрещенного сериала на прошлой неделе были казнены около 30 учеников средней школы.
Их публично расстреляли за то, что они смотрели южнокорейскую драму.
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Контент хранился флэшке, которую контрабандой переправили через границу северокорейские перебежчики.
"Власти КНДР строго контролируют жителей контролируют жителей и сурово наказывают их", -сказал высокопоставленный источник в Южной Корее.