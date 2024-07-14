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В КНДР десятки детей казнены за просмотр сериала
14.07.2024 10:12 Алина Груднева

В КНДР десятки детей казнены за просмотр сериала

В Северной Корее за просмотр запрещенного сериала на прошлой неделе были казнены около 30 учеников средней школы.

Их публично расстреляли за то, что они смотрели южнокорейскую драму.

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Контент хранился флэшке, которую контрабандой переправили через границу северокорейские перебежчики.

"Власти КНДР строго контролируют жителей контролируют жителей и сурово наказывают их", -сказал высокопоставленный источник в Южной Корее.

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